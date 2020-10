Filippo Inzaghi: “Il mio sogno è che Simone diventi il Ferguson della Lazio”

All’interno del Festival dello Sport è intervenuto anche Filippo Inzaghi. L’allenatore del Benevento, nonchè fratello del tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni: “I nostri genitori sono sempre stati al nostro seguito e sono ancora tutt’oggi per noi un punto di riferimento”.

Se si sente ancora un calciatore: “Assolutamente no, non sono più un giocatore ma un allenatore a tutti gli effetti. Seguo i miei ragazzi e non mi metto tra di loro durante l’allenamento anche perchè se dovessi farmi male sarebbe un bel problema”.

Quando giocavano in mansarda: “Dentro casa era vietato e quindi ci nascondevamo in mansarda e giocavamo con una palla fatta con le stoffe, il problema è che li rischiavamo di farci veramente male”.

Su Simone: “E’ stato sfortunato perchè se non avesse avuto i problemi alla schiena avrebbe fatto un altro tipo di percorso da giocatore e sicuramente sarebbe stato più forte di me, non dimentichiamo che è l’unico italiano ad aver segnato 4 goal in una partita di Champions League. Evidentemente però ognuno ha il proprio percorso”.

Se oggi è più facile segnare: “Non lo so forse si ma io sono contentissimo di aver giocato nel periodo in cui ho giocato”.

Sugli unici 11 minuti giocati insieme in Nazionale: “Un’emozione fortissima a tal punto che in quei minuti il mio primo pensiero era quello di provare a passargli la palla, pensiero che tra l’altro non mi era mai passato per la testa”.

Se adesso come allenatore schiererebbe loro due in una formazione ideale: “Sicuramente si, giocherei con un attacco a due con noi come terminali offensivi con Buffon in porta, Stam Nesta Maldini e Serginho in difesa, Leiva Nedved e Gattuso a centrocampo e Kakà dietro di noi”.

Su quante volte Simone ha litigato con Lotito: “Non penso abbiano mai litigato ma anzi da quello che so io hanno un grandissimo rapporto di stima reciproca”.

Su Benevento-Lazio: “Penso che ci sentiremo anche quella mattina ma giocare contro fa veramente uno stranissimo effetto. Mi ricordo che in Bologna-Lazio Simone nonostante avesse vinto non riusciva ad essere contento”.

Su un modello di allenatore: “Non te ne so indicare uno con precisione perchè penso che ognuno di noi abbia le proprie caratteristiche. Se proprio devo dirne uno dico Ancelotti“.

Se Simone può allenare una grande squadra: “Per me Simone può allenare chiunque ma io ho un sogno, che lui diventi il “Ferguson” della Lazio“, perchè lui è ormai un laziale a tutti gli effetti e la società deve tenerselo stretto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: