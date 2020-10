FORMELLO | La Lazio si aggiudica l’amichevole con la Primavera: in gol Caicedo, Cataldi e Moro

Come spesso accade quando c’è la sosta del campionato, mister Inzaghi ne approfitta per far giocare ai suoi una sfida amichevole in famiglia, contro la Primavera biancoceleste. Questa mattina infatti, la prima squadra si è ritrovata a Formello ed ha effettuato un test contro la rosa di Menichini. La partita è terminata con i “grandi” vittoriosi per 3-0, grazie alle reti di Caicedo e Cataldi nella prima frazione di gioco ed il terzo sigillo siglato da Moro nella ripresa. Nonostante gli assenti impegnati con le rispettive nazionali, il tecnico laziale ha provato i suoi, avendo a disposizione anche Muriqi che solo a secondo tempo inoltrato ha lasciato spazio in campo a Cerbara.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: