Genoa, tra club e Schone sarà battaglia legale

Non solo l’ombra del covid a destabilizzare l’ambiente del Genoa, pronta ora anche ad andare in tribunale causa il mancato inserimento del centrocampista Lasse Schone nella lista della Serie A. Come riportato infatti da TMW il procuratore del calciatore danese non ha accettato l’esclusione dalla lista da parte del club e, ai microfoni del sito olandese Voetbal International ha dichiarato che sono stati presi dei provvedimenti: “Abbiamo detto la nostra questa settimana sull’intero corso degli eventi, ma non lo lasceremo passare. Lasse viene trattato in modo scandaloso e poiché gli accordi sono stati violati per molto tempo, stiamo agendo. Abbiamo intrapreso un’azione legale immediata perché ciò va contro tutte le garanzie legali e casi analoghi sono già stati analizzati dalla FIFA e del CAS”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: