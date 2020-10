Il Tempo | Lazio, Lotito limita i danni del virus

E’ stata senza dubbio una stagione difficile quella dello scorso anno, con il Covid che ha costretto il mondo intero all’emergenza più totale. Anche sul fronte economico i danni sono stati tanti. Come riporta Il Tempo però, Lotito è riuscito a limitarli: i conti biancocelesti infatti restano tra i più virtuosi della Serie A, nonostante il passivo da 15 milioni. Il virus costa 45 milioni di mancati introiti ed anche per questo motivo non si è esagerato sul mercato.

