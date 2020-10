PAIDEIA| Accertamenti per Moro ed Escalante

Raul Moro e Gonzalo Escalante si sono recati in Paideia per degli accertamenti. Dunque altri due biancocelesti che si sono recati in clinica nella giornata odierna, dopo le tanto attese visite d’idoneità di questa mattina del “nuovo” acquisto della Lazio Wesley Hoedt.

