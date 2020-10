PAIDEIA | Hoedt in clinica per le visite di idoneità – FOTO&VIDEO

Finalmente l’attesa è terminata: Wesley Hoedt, in seguito all’ufficialità arrivata nei giorni scorsi, è di nuovo un giocatore della Lazio. Sarà quindi il “rientrante” olandese uno degli innesti a disposizione di mister Inzaghi, per questa nuova stagione ricca di impegni. In vista delle prossime gare, l’olandese si è appena recato in Paideia per svolgere le consuete visite di idoneità. Questo l’arrivo del classe ’94 in clinica:

