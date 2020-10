Simone Inzaghi al Festival dello Sport: “Anche quest’anno ho voglia di essere protagonista con i miei ragazzi”

Intervenuto al Festival dello Sport, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono contento per Pippo perchè sono partiti bene, noi avremmo potuto avere un punto in più con l’Atalanta ma sono molto fiducioso perchè i ragazzi lavorano nel modo giusto”.

Ricordi: “E’ indimenticabile il campetto della chiesa di San Niccolò, ma anche il parco vicino alla scuola. Ricordo nostra madre che ci chiamava all’ora di cena per tornare a casa”.

Su i bambini ed il calcio: “Io sono nato in un piccolo Paese ed è stato tutto più semplice, per i miei figli a Roma è più difficile c’è più scuola e anche più videogiochi. Tommaso studia a Londra,Lorenzo promette bene mentre Andrea è appena arrivato”.

Sugli impegni: “A casa con i figli ho mia moglie Gaia che mi aiuta ma anche nello spogliatoio ho la fortuna di avere giocatori che mi danno grandissima disponibilità, mi emozionano sempre perchè cercano sempre di darmi il massimo soprattutto nei momenti di estrema difficoltà. Parolo e Lulic ad esempio mi danno una grandissima mano e spero di ritrovare quest’ultimo il prima possibile”.

Sul ruolo del fratello minore: “Sono stato molto fortunato perchè ho avuto un fratello che mi è sempre stato accanto anche quando nostro padre non c’era, un punto di riferimento per la vita. Con la VAR Pippo avrebbe comunque segnato tantissimo, è un vincente nella vita ma anche da calciatore, è stato anche celebrato poco in alcuni momenti, ha fatto due goal nella finale di Champions e nella Coppa Intercontinentale, è un vincente perchè anche quando è caduto si è sempre saputo rialzare da giocatore ed ora da allenatore”.

Su i 4 goal in Champions: “Non gliel’ho fatto pesare ma quel record è stato mio per molto tempo, una volta rischiò anche lui di farne 4 e sarebbe stato l’unico giocatore di cui non sarei stato geloso”.

Su un goal di Pippo che avrebbe voluto segnare: “Sicuramente un goal in una finale di Champions“.

Sulla convocazione congiunta in Nazionale: “Un aneddoto è che quel giorno arrivai per la prima volta e nella hall dell’albergo mi dissero subito che sarei stato in camera con Pippo“.

Sul 14 maggio 2000: “Ho chiamato io Pippo. Per noi laziali è una data che non si può scordare, penso che in Italia la mattina di quel giorno solamente i nostri genitori già erano Campioni d’Italia”.

Su una formazione ideale con loro due in campo: “Buffon, Stam, Maldini, Nesta, Serginho, Leiva, Nedved, Gattuso, Kakà e poi noi due”.

Come riesci a stargli vicino: “Quando si faceva male soffriva tanto, adesso siamo grandi ha avuto qualche leggera caduta e si è rialzato a suo modo”.

Se avesse vinto lo Scudetto senza la pandemia: “Il futuro non potevamo prevederlo ma eravamo in grandissima ascesa anche perchè non avevamo infortuni ed eravamo gli unici ad avere un impegno a settimana, di sicuro avremmo lottato fino in fondo”.

Allenatore di riferimento: “Penso di non averne, ti direi Giuseppe Materazzi perchè penso che nessuno mi avrebbe messo titolare alla prima partita e invece lui l’ha fatto e mi ha fatto capire che un allenatore quando è convinto di una scelta deve seguire quella strada”.

Sulla possibilità Juventus: “Io ho un rapporto con la Lazio e con Roma, ho tutti i figli laziali anche se poi il calcio è imprevedibile. Quest’estate siamo tornati in Europa dopo 14 anni e non potevo e non volevo lasciare i ragazzi, ho voglia di essere protagonista soprattutto in Champions e sono fiducioso anche per quest’anno”.

Il goal più brutto fatto: “In un Lazio-Torino la palla rimbalza male ed esce fuori un pallonetto che supera il portiere incolpevole”.

Il suo mito: “Sicuramente Van Basten“.

Sul problema alla schiena: “Un dottore mi disse che avrei potuto avere un problema dai 25 anni in su e purtroppo non si sbagliò”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: