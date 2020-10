Sinisa Mihajlovic: “Ho superato la malattia con la voglia di vivere e grazie all’amore della mia famiglia e della gente”

Questa sera nel noto programma della Rai Ballando con le Stelle, l’ospite d’eccezione è l’allenatore del Bologna, oltre che ex giocatore della Lazio, Sinisa Mihajlovic. Il tecnico prima di esibirsi in un ballo in compagnia della moglie, ha così parlato: “C’è sempre amore e odio con il pubblico perchè c’è chi ti ama e a chi stai antipatico”.

Sulla moglie Arianna: “Ci siamo incontrati il primo febbraio 1995. Io non volevo sposarmi poi quando l’ho vista ho pensato a quanto potessero essere belli i nostri figli e poi ne sono arrivati 5”.

Sul ruolo di “Talent scout”: “Nel 1993 con Boskov in un Brescia-Roma abbiamo fatto esordire Francesco Totti che secondo me è il più grande calciatore italiano degli ultimi trent’anni”.

Sulla malattia: “L’abbiamo superata con l’amore, con la voglia di vivere e di combattere, l’ho superata grazie a mia moglie, ai miei figli e all’amore della gente. Nella malattia non bisogna vergognarsi ma bisogna combatterla con la voglia di vivere”.

Sul ballo: “A me piace pormi obiettivi e quello di stasera è quello di essere peggiore di tutti gli amici che già sono stati qui”.

