CdS | Hoedt, mai un ritorno fu così sospirato

Wesley Hoedt, dopo tre anni e una cessione nata dalla volontà di lasciare la Lazio, torna a Roma per prova a rilanciare una carriera che al momento non ha portato grandissime soddisfazioni. L’olandese era già da qualche mese una soluzione di riserva di Tare che poi al momento giusto ha colto l’opportunità (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni), previo consenso d’Inzaghi che comunque voleva un mancino naturale. Wesley torna a Roma voglioso di ripartire da dove ha lasciato: sbarcato nella Capitale il 25 settembre ha dovuto osservare un periodo di isolamento cautelativo di due settimane derivante da test seriologici Igm leggermente alterati. Ora, però, qualsiasi dubbio o sospetto di positività al virus è da escludersi: ieri Hoedt ha svolto le visite mediche di rito e adesso è pronto a mettersi a disposizione d’ Inzaghi. In difesa la lazio è già in emergenza, ma il nuovo numero 14 non scende in campo da inizio marzo dovendo ritrovare la giusta forma. Per la sfida con la Sampdoria potrà essere convocato, ma un suo impiego dal primo minuto rimane in dubbio. Lo riporta Il Corriere dello Sport

