CdS | Immobile-Lewandowski, la resa dei conti

Per me si sono sfidati da lontano, questa sera ci sarà la possibilità di guardarsi in faccia per Immobile e Lewandowski. L’italiano ha conquistato l’ultima Scarpa d’Oro, il polacco ha stravinto la classifica cannonieri della Champions League con 15 reti. Questa sera sarà la sfida della verità, seppur Ciro si trovi fuori dalla sua confort zone biancoceleste. Il bomber laziale in nazionale, a differenza di Lewandowski, fa fatica a ritrovare la sua vena realizzativa con la possibilità oggi di andare in panchina lasciando spazio a Belotti dal’inizio. In ogni caso, a Danzica si preannuncia un incrocio infuocato tra due cannonieri insaziabili pronti ancora una volta a lasciare il segno. Lo riporta Il Corriere dello Sport

