CdS | Inzaghi, rinnovo in fase di stallo

Doveva essere il tema dominante di questa prima sosta della nazionali ed invece per il momento ancora nulla di fatto. Il tanto atteso incontro tra Lotito ed Inzaghi per il rinnovo del tecnico non è ancora andato in scena con il contratto del mister biancoceleste che rimane in scadenza nel 2021. Mentre Inzaghi nei giorni ha parlato in maniera intensa con Tare, principalmente delle ultime mosse di mercato e delle varie liste, non c’è ancora stato un vero e proprio contatto con il presidente che rimane in fase di attesa magari pronto a mettere sul piatto ancora un contratto triennale come avvenuto lo scorso anno o un rinnovo annuale con opzione per altre due stagioni. Inzaghi aspetta, mentre il tempo stringe. Lo riporta Il Corriere dello Sport

