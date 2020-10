CorSera | Muriqi si scalda: in coppia con Caicedo contro la Sampdoria

La squalifica d’Immobile e l’impegno con l’Argentina per Correa potrebbero essere un assist decisivo per l’esordio stagionale di Muriqi. Il kosovaro, che è stato risparmiato dagli impegni con le nazionali a causa del vecchio stiramento rimediato in estate, si allena intensamente a Formello e prepara il debutto stagionale che potrebbe arrivare già nella prossima sfida con la Sampdoria. Al momento il titolare sarebbe Correa, ma il Tucu tornerà in Italia dall’Argentina poco prima del match di Marassi con Inzaghi che potrebbe decidere di risparmiarlo dando spazio al nuovo arrivato. Muriqi è pronto, nella partitella di ieri con la Primavera ha fatto coppia con Caicedo. Inzaghi, che non ha mai avuto un attaccante con queste caratteristiche fisiche, è pronto a gettarlo nella mischia fin dall’inizio in attesa del ritorno di Ciro Immobile. Lo riporta Il Corriere della Sera

