Hellas Verona, diventano due i giocatori positivi al Covid

AGGIORNAMENTO 11|10| 2020- Continuano i problemi legati al Covid-19 in casa Hellas Verona. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, la società veneta ha reso noto che: “Nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo – è emersa la positività al Covid-19 di Koray Günter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi”.

La società scaligere, attraverso il proprio sito ufficiale, ha dichiarato che Antonin Barak, in seguito ai test effettuati durante il ritiro in Nazionale, è risultato positivo al Covid.

Il giocatore è asintomatico e osserverà le misure cautelative previste.

