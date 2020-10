Inter, anche Ashley Young positivo al Covid-19

Continuano i problemi legati al coronavirus in casa Inter. Il club meneghino, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che: “Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”.

