La Lazio nella top ten delle imbattute della Serie A

Un gruppo compatto, unito che, dopo il periodo altalenante post lockdown, ha saputo rilanciarsi. Questa la Lazio di Simone Inzaghi, una grande famiglia capace di tornare a far sognare il tricolore ai tifosi biancocelesti. Lo scorso anno, Immobile e compagni, oltre ai tanti record stabiliti, hanno avuto anche il pregio di entrare nella top ten delle formazioni di Serie A di sempre con le più lunghe strisce di imbattibilità. Ventuno partite senza sconfitte per i capitolini che valgono il decimo posto in questa speciale classifica guidata dallo strepitoso Milan di inizio anni ’90 che riuscì ad ottenere 58 sfide senza k.o. Lo riporta S.S. Lazio Agenzia Ufficiale

