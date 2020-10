LAZIO WOMEN | Continua la striscia positiva per le biancocelesti: pareggio contro la Riozzese Como

La Lazio Women, devastante in trasferta, non ha ancora trovato la vittoria in casa. Continua però la striscia positiva per le ragazze di Seleman, che nel big match con la Riozzese Como, non vanno oltre il pareggio salendo così a quota 8 punti al termine della quarta giornata di campionato: a segno per la Lazio, Clemente al 51′.

L’appuntamento per i 3 punti al Fersini è rimandato a domenica prossima quando le giovani biancocelesti proveranno a centrarlo contro il Brescia, già battuto in Coppa Italia.

