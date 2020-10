LIVE | Nations League, Polonia-Italia: 0-0

Terza giornata di Nations League per l’Italia di Roberto Mancini, che arriva dalla larga vittoria in amichevole contro la Moldavia. La partita di stasera si gioca allo stadio di Danzica, contro la Polonia: per il Commissario Tecnico un undici titolare che vede assente il vincitore della Scarpa d’Oro, Ciro Immobile, ma titolare il difensore biancoceleste Francesco Acerbi, in coppia con Leonardo Bonucci al centro della difesa.

PRIMO TEMPO

Partita equilibrata tra le due formazioni, con qualche occasione in più per l’Italia, soprattutto con Federico Chiesa. Sfortunatamente, il nuovo acquisto della Juventus non è riuscito a concretizzare le opportunità ricevute, in particolare un ottimo assist da parte di Andrea Belotti dalla sinistra, che ha attraversato l’area di rigore e poi, davanti al portiere, il tiro dell’ex Fiorentina è stato impreciso. Possesso palla italiano, con Lewandowski che non è riuscito a ricevere tanti palloni, sempre fermato da Bonucci e Acerbi.

