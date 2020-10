SOCIAL | Akpa Akpro spegne 28 candeline: gli auguri della Lazio | FOTO

La sosta per le nazionali sta per terminare, tra qualche giorno servirà tornare a fare sul serio. Nel frattempo, però, c’è ancora tempo di festeggiare. A spegnere le candeline questa volta è un nuovo arrivato dalla Salernitana, Akpa Akpro pronto a soffiare sul numero 28. Il centrocampista biancoceleste, sin dalle prime uscite ad Auronzo si è messo in mostra ritagliandosi sempre di più un piccolo spazio nella Lazio d’ Inzaghi.

🎈🎉 Tanti auguri di buon compleanno a @JDAkpa! Il centrocampista biancoceleste spegne oggi 2️⃣8️⃣ candeline 🎂 pic.twitter.com/BIKmrWZm11 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 10, 2020

