Si allungano i tempi di recupero per Marusic, Inzaghi preoccupato

La caviglia di Adam Marusic non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Il montenegrino accusa ancora dolori e sembra, secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, che dovrà rimanere fermo per almeno tre settimane. L’infortunio rimediato durante la gara contro l’Inter lo costringerà a rimanere fermo per un po’. Inzaghi così avrà solo Lazzari sulla destra il quale dovrà stringere i denti e affrontare Sampdoria, Dortmund, Bologna e Brugge. Djavan Anderson spera di strappare una maglia per una di queste gare.

