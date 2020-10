Clemente Mimun: “Mi dispiace molto non vedere Immobile in Nazionale”

Il giorno dopo Polonia-Italia la notizia di maggior risalto è l’esclusione per tutto il corso della gara di Ciro Immobile. A prendere posizione è stato anche Clemente Mimun direttore del Tg5 e noto tifoso della Lazio. Il giornalista attraverso il proprio Profilo Twitter ha sottolineato tutto il suo dispiacere nel non vedere l’attaccante biancoceleste in azione con la maglia della Nazionale.

