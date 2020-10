Coronavirus, domani in campo l’Italia u20 al posto dell’u21

Sarà l’Italia u20 a scendere in campo nella partita valida per le qualificazioni agli europei, prevista domani a Pisa, al posto dell’u21. Il comunicato è stato pubblicato sul sito ufficiale della FIGC. La scelta è stata presa tenendo conto del numero dei contagiati nell’u21 e per prevenire ad un possibile focolaio. Sarà dunque la squadra di Bollini ad affrontare la Rep. D’Irlanda.

