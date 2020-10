Delio Rossi: “Dubito che la Lazio possa ripetere la scorsa stagione”

Ospite ai microfoni di Tmw Radio, l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi tra i tanti temi affrontati ha parlato anche della propria ex squadra, ecco le sue parole in merito: “Non credo che i biancoceslesti siano obbligati a passare il turno in Champions anche perchè le avversarie sono tutte squadre di alto livello e con grande disponibilità economica, ma di sicuro potrà giocarsela con tutte e ha la possibilità di andare avanti nella competizione. Più che altro non sono del tutto convinto che possa ripetere il cammino svolto lo scorso anno in campionato soprattutto perchè rischia di perdere qualcosa proprio per la sua partecipazione alla coppa europea”.

