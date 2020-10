Gianni Di Marzio: “Italia, Immobile avrebbe dovuto giocare ieri sera”

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Gianni di Marzio ha parlato a proposito della partita dell’Italia di ieri sera soffermandosi anche sull’assenza di Ciro Immobile, ecco le sue parole al riguardo: “Secondo me la Nazionale ha offerto un’ottima prestazione ma continuo a non spiegarmi la scelta di non schierare Immobile ne dal primo minuto ne a gara in corso, a mio avviso un giocatore che fa sempre goal non va escluso a maggior ragione ieri quando un contropiedista come lui avrebbe sicuramente fatto comodo. A questo aggiungo il fatto che anche Belotti potrebbe e dovrebbe fare qualcosa di più”.

