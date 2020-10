Formello, prima seduta settimanale per la squadra

Torna in campo la Lazio per la prima seduta settimanale in vista della ripresa del campionato contro la Sampdoria. Simone Inzaghi lavora ancora con un gruppo ristretto per via dell’assenza degli otto calciatori impegnati con le Nazionali e gli assenti per infortunio Escalante, Patric, Lulic, Luiz Felipe, Radu e Marusic. Al gruppo sono stati aggiunti alcuni ragazzi della Primavera. L’allenamento che ha visto arrivare per primo in campo Hoedt, è iniziato con un lavoro basato sulla forza: addominali, stabilizzatori ed esercizi con gli elastici. Poi mobilità articolare sugli ostacoli alti e infine le andature. Concluso il riscaldamento inizia il possesso palla a due squadre con jolly alternati e poi allunghi di 50 metri per tutti. Infine partitella con Farris tra gli arancioni per permettere il 7 vs 7.

