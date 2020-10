Ivo Pulicini: “I protocolli vanno adeguati alla realtà”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il responsabile medico della Lazio Ivo Pulcini ha parlato della situazione legata al Covid in particolare nel mondo del calcio, ecco le sue parole: “Per portare avanti il campionato, anche se il rischio stop ad oggi sia quasi impossibile, bisogna adeguarsi a quella che è la realtà”. Il dottore ha poi precisato: “Il positivo asintomatico non è positivo, quindi non deve essere messo in quarantena per 14 giorni ma per 6, in questo modo si accorciano i tempi e le partite potranno essere disputate in maniera più tranquilla”. Infine sulle Nazionali: “Potrebbe portare anche vantaggi per i tempi di recupero adeguati. I giocatori sono atleticamente pronti per affrontare gli impegni con i club”.

