La SS Lazio atletica torna a correre

Pisa 11 ottobre 2020 Si ritorna a correre sulla distanza dei 21 km dopo ben 8 mesi (Napoli 23 febbraio) ed è subito una grande emozione rivedere i colori biancocelesti sfrecciare per le strade di Pisa. Gara perfettamente organizzata nel rispetto delle procedure sanitarie con quasi 2000 atleti schierati sulla linea di partenza. Buona prova della nostra atleta Maria Grazzia Bianchi che sta cercando di ottenere il minimo olimpico sulla maratona. Accompagnata da Giorgio Bizzarri, Maria Grazzia ha chiuso con il tempo di 1 ora 20 minuti e 16 secondi chiudendo al 5° posto assoluto tra le donne. Gara corsa in scioltezza e con grande regolarità (alla media di 3 minuti e 45 secondi al km) il che ci lascia ben sperare per le prossime gare in programma. Ricordiamo che per andare alle Olimpiadi Maria Grazzia dovrà correre la maratona (42km) sotto il tempo di 2 ore e 45 minuti, risultato già ottenuto in passato. Con piacere a Pisa si sono ritrovati anche altri atleti Master biancocelesti che hanno potuto correre tagliando il traguardo sotto la torre. Che sia di buon auspicio per ripartire sempre più forte. SS LAZIO ATLETICA

