Lazio, infortunio per Lazzari in Nazionale

Piove sul bagnato in casa Lazio. Come si apprende direttamente dal Sito Ufficiale della Nazionale infatti, Manuel Lazzari ha lasciato il ritiro dell’Italia dopo aver accusato un problema fisico durante l’allenamento di questa mattina che lo renderà indisponibile per la sfida di mercoledì contro l’Olanda. Il giocatore sta già facendo rientro a Roma dove effettuerà dei controlli nei prossimi giorni.

