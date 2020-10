Lazio, prorogato il termine di utilizzo del voucher abbonamenti 19/20

Attraverso un comunicato apparso sul proprio Sito Ufficiale, la Lazio informa che è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l’utilizzo del voucher abbonamenti 19/20 per poter acquistare prodotti attraverso il punto vendita Lazio Style di Via di Propaganda.

