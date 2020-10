Lazio Women, Seleman: “Soddisfatto del pareggio contro la Riozzese, con un po’ di cattiveria in più avremmo potuto vincere”

Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Sono soddisfatto del pareggio di ieri contro la Riozzese Como, una squadra che lotterà insieme a noi fino alla fine per la promozione. Le ragazze sono state brave a recuperare lo svantaggio iniziale, con un po’ di cattiveria in più avremmo potuto anche vincere.

La classifica è corta, siamo tutte lì: al momento la sorpresa si chiama Pomigliano. Dobbiamo stare attenti ai dettagli per portare a termine le partite. Domenica contro il Brescia cercheremo la prima vittoria in casa, contro di loro abbiamo già vinto in trasferta.

Finora abbiamo mostrato carattere e questa è una qualità importante. In Coppa Italia ci confronteremo con realtà di Serie A, il campionato invece è il nostro obiettivo principale. Noi però scendiamo sempre in campo per vincere, senza fare distinzioni. Dobbiamo puntare sulla qualità, che è il nostro punto di forza”.

