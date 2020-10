Leggo | Parolo, vita nuova in formato difesa: alla Mascherano

«Con i nuovi acquisti ci divertiremo anche quest’anno». Parole e musiche di Simone Inzaghi che, nonostante il difficile avvio di stagione, vede un futuro roseo per la sua Lazio. Archiviato il mercato, non c’è più tempo per piangere sul latte versato, e quindi sul mancato arrivo del difensore di livello che l’allenatore si aspettava, la squadra alla ripresa dovrà confermare i progressi visti contro l’Inter e fare il suo esordio in Champions dopo un’assenza durata 13 anni. Se a centrocampo e in attacco, nonostante qualche defezione il tecnico ha diverse alternative (vedi Immobile che alla ripresa contro la Sampdoria dovrà sconta- re un turno di squalifica e verrà sostituito da Muriqi), in difesa l’emergenza è acclarata. Radu e Bastos sono infortunati ma comunque non potrebbero essere utilizzati perché fuori dalla lista per il campionato. Vavro, che con la Nazionale slovacca ha iniziato ad accumulare minuti preziosi, non riesce ancora a dare le giuste garanzie mentre Luiz Felipe sta recuperando dall’infortunio alla caviglia (ieri ha postato una foto mentre fa le terapie con la scritta («Tutto passa»). A conti fatti a Inzaghi, che di cambiare modulo e passare alla difesa a quattro non ci pensa proprio, restano i soli Acerbi, Patric, Hoedt ancora indietro con la preparazione ed il giovane Armini, ma spunta la novità Parolo. Superata la prova Inter il centrocampista si appresta a vivere una seconda vita da difensore, in una trasformazione che prima di lui avevano vissuto giocatori del calibro di Mascherano, Desailly, Sammer e Matthäus. Nell’ultima amichevole a Formello contro la Primavera Inzaghi lo ha provato al centro della difesa ed è proprio li che, salvo sorprese dell’ultima ora, giocherà sabato nell’anticipo di Marassi contro la Samp, con Patric a destra e Acerbi sul centro sinistra. Un piccolo cambio tattico che già contro l’Inter ha dato i suoi frutti: dai suoi piedi è partito il cross per la rete del pareggio di Milinkovic.

