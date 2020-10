Mario Sconcerti: “Passo indietro della Nazionale, ma l’assenza di Immobile non conta”

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Mario Sconcerti ha analizzato il pareggio dell’Italia contro la Polonia affrontando anche il tema dell’assenza di Ciro Immobile, ecco le sue parole: “Sembra sia stato fatto un passo indietro ma secondo il mio parere l’eventuale presenza di Immobile non avrebbe cambiato molto le cose, ha infatti sempre reso poco in Nazionale e non è mai risultato decisivo all’estero. Probabilmente è un grande giocatore ma per la Serie A“.

