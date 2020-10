Scarpa d’oro, Immobile: “Vedere il mio nome insieme a quello di Messi e Ronaldo è fantastico”

In un’intervista rilasciata a France Football Ciro Immobile è tornato a parlare della vittoria della scarpa d’oro nella passata stagione, oltre che del suo passato estero e dei suoi modelli. Queste le sue parole: “Vedere il mio nome nel palmares della scarpa d’oro al fianco di Messi e Ronaldo è qualcosa di fantastico. Inoltre, in mancanza dell’assegnazione del Pallone D’oro quest’anno la mia vittoria è privilegiata, nonostante ovviamente siano due cose diverse. Tra i miei modelli mi piace citare Trezeguet, con cui ho lavorato alla Juventus. Mi faceva un’impressione incredibile quando era in area, non ho mai visto nessuno come lui. Aveva coordinazione e tecnica per segnare su qualsiasi tipo di cross. Poi Christian Vieri, Filippo Inzaghi, Luca Toni e Alberto Gilardino. Ho iniziato a capire il calcio con loro. In Germania avrei potuto dare di meglio. La squadra andava male ed io ne ho risentito. In Spagna invece ero spesso in panchina, anche quando meritavo di giocare. Molti italiani fanno fatica all’estero, forse perché ci mettiamo più tempo ad adattarci. Giusto Verratti è stata un’eccezione“.

