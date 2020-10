SOCIAL | Genoa, Marchetti guarito dal Covid-19: “Finalmente negativo, rispettate le regole” | FOTO

Attraverso un cominicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Genoa, nella serata di ieri, ha comunicato che tre giocatori, tra i positivi al Coronavirus, sono risultati negativi al doppio tampone. Si tratta del centrocampista Ivan Radovanovic, e dei due portieri Mattia Perin e Federico Marchetti. Proprio quest’ultimo, questa mattina, ha voluto manifestare la sua felicità per essere guarito dal Covid-19: attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, l’ex portiere della Lazio, ha pubblicato una sua foto con la maglia del Genoa, con la frase che recita: “Finalmente NEGATIVO. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte. Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla un ca**o!”.

