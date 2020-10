Tare sull’acquisto di Muriqi: “Senza la pandemia non saremmo mai riusciti ad acquistarlo”

Durante l’ultima finestra di mercato, ovvero quella estiva, la Lazio ha acquistato dal Fenerbahçe Vedat Muriqi per rinforzare e completare il reparto offensivo. L’attaccante kosovaro è stato il secondo acquisto più costoso dell’era Lotito con la Lazio, dopo Mauro Zarate. Questa finestra di mercato, non solo in Italia, ma anche in altri paesi, è stata condizionata dal momento che si sta vivendo, ovvero dalla pandemia da Coronavirus. Il ds biancoceleste, Igli Tare, ha rilasciato una dichiarazione al sito turco Sabah.com.tr, proprio sull’acquisto di Muriqi e delle cifre del mercato condizionate dal Covid-19. Queste le sue dichiarazioni: “Se non fosse stato per il periodo della pandemia, non avremmo potuto acquistare Vedat Muriqi a queste cifre. Forse non avremmo potuto proprio farlo”.



