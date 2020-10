Bologna, De Silvestri e la Lazio: “Due pensieri, come ero e Gabbo, per il quale il ricordo è sempre vivo”

Lorenzo De Silvestri, terzino passato in quest’ultima finestra di mercato dal Torino al Bologna, ha vestito anche la maglia della Lazio, crescendo nelle giovanili biancocelesti, per poi trascorrere tre stagioni con la prima squadra. Il difensore classe 1988, ha rilasciato un’intervista al sito Gazzetta.it, per parlare della sua nuova esperienza nel campionato italiano, con un’altra maglia, ma anche di quelle passate: dalla Fiorentina alla Sampdoria, arrivando inevitabilmente alla Lazio. Del club biancoceleste, De Silvestri, ha due pensieri principali: di come è cresciuto per arrivare a questi livelli, e Gabriele Sandri. Lorenzo era molto legato al giovane tifoso biancoceleste, infatti per lui, il ricordo di “Gabbo” è rimasto sempre vivo nella sua memoria.

