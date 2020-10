Coronavirus, nuovo caso nel Milan: positivo il collaboratore tecnico Daniele Bonera

Aumenta la lista dei positivo al Coronavirus in Serie A. Questa volta però non si tratta di un giocatore, ma di un collaboratore tecnico di Stefano Pioli al Milan: Daniele Bonera, ex difensore dei rossoneri e della Nazionale Italiana, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è stato proprio il Milan attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Di seguito il comunicato: “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.

