Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus

Il COVID si espande all’interno delle Nazionali di tutti i paesi del mondo. Tra le altre, anche l’Italia Under21, ma questa volta, il comunicato ufficiale è del Portogallo: è la stessa Federazione Portoghese ad annunciare la positività del suo giocatore più importante, Cristiano Ronaldo, al coronavirus: “Cristiano Ronaldo è andato via dagli allenamenti della Nazionale dopo un test positivo alCOVID-19, quindi non parteciperà alla gara con la Svezia. Il nazionale portoghese sta bene, senza sintomi ed è in isolamento. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, a Cidade do Futebol“.

