Fares, possibile forfait stasera nel match dell’Algeria contro il Messico: ecco il motivo

La pausa per le Nazionali non sta lasciando scampo alla Lazio, che soprattutto sugli esterni si troverà in grande difficoltà sabato pomeriggio contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da dzfoot.com, sito algerino, il laterale biancoceleste, Mohamed Fares, potrebbe dare forfait per il match di questa sera della sua Nazionale, l’Algeria, contro il Messico. L’algerino, infatti, dopo un lungo colloquio con il CT Djamel Belmadi prima dell’inizio dell’allenamento, avrebbe avvertito dolori al ginocchio e non vorrebbe correre rischi.

