Ferrero torna sulla questione mille tifosi: “È una cosa che non ho mai capito. Dobbiamo riportare la gente allo stadio”

Si riavvicina la ripartenza del campionato e torna in primo piano il discorso del numero di tifosi ammessi allo stadio. L’ultimo in ordine di tempo a tornare sul tema, nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Radio1, è stato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, prossimo avversario della Lazio: “«La cosa delle mille persone allo stadio non l’ho mai capita. Ci sono alcuni professoroni che fanno una qualcosa che non si può dire, confrontano le discoteche agli stadi. Ma se all’ Olimpico si fanno accedere 20mila persone in un impianto da oltre 70mila nemmeno si vedono. Marassi contiene 45mila persone, facendone entrare 15mila neanche si vedono. Va riportata le gente allo stadio». Lo riporta Sampnews24.com

