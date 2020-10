FIGC, Gravina: “Il futuro del calcio italiano? Continuato a programmare anche durante il lockdown”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, è tornato a parlare del calcio in Italia, in occasione dell’avvio delle attività nelle Aree di Sviluppo Territoriale, nuovo capitolo del Programma di Sviluppo lanciato nel 2015 proprio dalla FIGC. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate al sito Ansa.it: “La Figc ha continuato a programmare il futuro del calcio italiano anche durante il lockdown, stanziando risorse ingenti da ridistribuire alle Società in un momento così difficile, ma soprattutto delineando un nuovo processo di crescita generale. La scelta di mandare i nostri tecnici direttamente all’interno dei singoli Club va vista proprio in questo senso: coinvolgere il maggior numero di giovani, insieme ai loro allenatori e dirigenti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: