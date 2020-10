FORMELLO – Continua la marcia d’avvicinamento verso la Sampdoria. Muriqi ancora a segno, Luiz Felipe lavora individualmente

Continua la marcia d’avvicinamento della Lazio verso la ripresa contro la Sampdoria tra assenze e infortuni. Così, mentre preoccupano le condizioni di Lazzari e Fares, la Lazio è tornata in campo a Formello per iniziarsi a concentrarsi sulla sfida di Marassi. Dopo una prima parte in palestra, i ragazzi d’ Inzaghi, senza i sette nazionali a cui vanno aggiunte le assenze di Caicedo, Escalante, Andreas Pereira, Lulic, Radu, Marusic e con aggregati tre giovani della Primavera (Novella, Czyz e Cerbara), hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla prima di concludere la seduta con una partitella 6 vs 6 dove a primeggiare è stato ancora una volta Muriqi, autore di una doppietta. Ancora distante dal rientro in gruppo Luiz Felipe che ha lavorato in maniera differenziata con il preparatore Fonte. Appuntamento a domani, quando il rientro dei nazionali sarà sempre più vicino così come il match con i blucerchiati.

