GdS | Delio Rossi: “Gruppo forte che ragione da big. Rosa migliorata ma incompleta”

Intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport Delio Rossi, tecnico che ha vissuto la Champions con la Lazio tredici anni fa, analizza ad una settimana dall’impegno europeo, la situazione in casa biancoceleste. Per il mister la squadra è ottima e potrà fare bene, senza dimenticare però il campionato: per lui la rosa è migliorata ed è più omogenea, anche se il mercato non ha portato nessun colpo clamoroso e magari il mancato arrivo di un paio di elementi, rende il gruppo incompleto. Secondo l’allenatore occorreva trovare un cambio per Lucas Leiva, in quanto Escalante in quanto è meno bravo nel costruire il gioco. Per finire, Rossi elogia i singoli partendo da Leiva e Acerbi, arrivando ai big: per lui Milinkovic è da Real Madrid, Psg o Manchester City, Luis Alberto può diventare un leader ed Immobile, anche se non dovesse ripetersi con le marcature, farà sicuramente bene.

