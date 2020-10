Gironi Champions League, la Lazio non sarà mai visibile in chiaro su Canale 5

La Champions League si avvicina sempre di più e per questo motivo l’emittente televisiva Mediaset, ha reso note le partite della fase a gironi che verranno trasmesse in chiaro. Si tratta di 3 partite della Juventus e 3 dell’Inter, con le altre squadre partecipanti alla competizione europea che sono state “escluse” dalla visibilità in chiaro, almeno per la fase a gironi. Lazio e Atalanta, infatti, saranno visibili solamente su Sky Sport.

Ecco il programma delle sfide di Inter e Juventus:

Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia Moenchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus