Gravina sul nuovo DPCM: “Le disposizioni un grande messaggio di fiducia per il calcio”

I casi aumentano ed il Governo adotta nuove misure restrittive per contenere il contagio non toccando però lo sport dilettantistico e professionistico. Una scelta ponderata e ben accolta anche dal presidente del FIGC Gabriele Gravina che ha rilasciato delle dichiarazione al sito ufficiale della Federazione: “Le disposizioni inserite nel nuovo DPCM simboleggiano un grande messaggio di fiducia verso il mondo del calcio. Ringrazio l’esecutivo nella sua completezza perché ha recepito l’autentico significato delle nostre richieste reiterate, salvaguardando soprattutto la base del movimento e permettendo di continuare l’attività dilettantistica e giovanile. Nella collaborazione proficua con le istituzioni, la FIGC ha sempre messo in mostra un grande senso di responsabilità sulla tematica inerente la sicurezza e la tutela della salute. Una priorità riaffermata anche con la decisione, adottata con cosciente eccesso di precauzione, di far scendere in campo oggi contro l’Irlanda la Nazionale l’Under 20 in luogo del gruppo dell’Under 21. In un periodo così complicato per l’Italia, è stato compreso quanto il calcio, sia per ciò che riguarda l’impatto sociale che i numeri, possa contribuire al bene della collettività”.

