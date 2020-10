Il Tempo | L’ora di Ciro, ma Inzaghi perde Lazzari: ecco quando svolgerà gli accertamenti

Due partite degli Azzurri e zero minuti per Ciro Immobile però, come riporta Il Tempo, domani sarà chiamato a fare la differenza contro l’Olanda. Non è bastata neanche la Scarpa d’Oro per convincere il ct Mancini, ma intanto il bomber laziale si farà trovare pronto per la gara. Nel frattempo, sempre dalla Nazionale, arrivano brutte notizie per mister Inzaghi: ieri mattina in allenamento si è fermato Manuel Lazzari per un problema al flessore della coscia ed in serata è tornato nella capitale dove, tra oggi e domani, svolgerà gli accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Si teme una lesione che lo costringerebbe a rimanere fermo per diverse settimane.

