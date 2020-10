La Repubblica | Nazionale, Ciro out: tifosi furiosi

Immobile fatica a trovare spazio in Nazionale e questo suscita stupore e rabbia da parte dei tifosi, visto che si parla della Scarpa d’Oro. Come riporta La Repubblica, numerosi sono stati i commenti da parte dei sostenitori, cominciando dagli estremisti: “Adesso basta, Immobile non deve più rispondere alle convocazioni di Mancini. Lotito deve vietare ai nostri giocatori di andare in Nazionale“, mentre c’è anche chi vede il bicchiere mezzo pieno: “Meglio che Mancini lo escluda, così non rischia di infortunarsi“, anche se la maggioranza resta comunque furibonda per le scelte del ct, che rimangono difficili da comprendere alla luce del rendimento dell’attaccante della Lazio.

