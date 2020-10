Mancini chiude il caso Immobile: “Ho tre attaccanti e devo salvaguardarli. Domani giocherà il laziale”

L’Italia è pronta a sfidare l’Olanda domani sera a Bergamo per un’ altra gara di Nations League. Alla vigilia della sfida con gli Orange, il ct Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della situazione attaccanti: “Immobile titolare domani sera? Noi abbiamo un gruppo di ragazzi messo insieme due anni fa. Tutti sono stati bravissimi dal primo giorno ad oggi, altrimenti non avremmo fatto questi risultati. Tutti meritano di giocare, ho rispetto dei miei giocatori perchè so che i calciatori da adesso in poi inizieranno una serie di partite tremende, una ogni tre giorni. Duqnue deve avere rispetto anche per questo pensando che alla fine del campionato non andranno in vacanza perchè inizierà l’Europeo. Devo anche salvaguardarli un attimo, se go tre attaccanti con tre partite faccio giocare una partita a testa. Domani tocca a Immobile”.

