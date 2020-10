Meluso, dg Spezia: “Protocollo FIGC e dello Stato sono differenti, va usato il buonsenso”

(ANSA) – ROMA, 13 OTT – “Il protocollo della Figc prevede delle cose, quello statale altre. Va usato il buonsenso, non voglio entrare nel merito perché è difficile prendere una posizione”: Così Mauro Meluso, direttore generale dello Spezia, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.

“Noi rispettiamo tutti i protocolli, ieri nel centro sportivo abbiamo allargato tantissimo gli spogliatoi, addirittura ne abbiamo tre per evitare il contagio e aumentare il distanziamento sociale. Come positivo al COVID-19 abbiamo avuto solo Marchizza con la Nazionale Under 21, purtroppo si è contagiato lì probabilmente ma sono ipotesi. Poi si è contagiato anche Ismaily e abbiamo dovuto interrompere l’iter per il trasferimento, abbiamo dovuto aspettare”.

Meluso ha detto la sua anche sul recente caso della partita fantasma tra Juve e Napoli: “La situazione è anomala e particolare, tutti hanno ragione. Ognuno ha le proprie di ragioni, per meglio dire. Ci vuole un po’ di buonsenso, non ricordo questa situazione in 55 anni. Va un po’ gestita a periodi. Nel senso che finché non si troverà il vaccino bisognerà gestire secondo quello che è il momento storico”.

