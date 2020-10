Nazionali, l’Argentina rimonta la Bolivia 2-1 con un gol di Joaquin Correa

Pomeriggio da sogno, quello argentino, per Joaquin Correa. La gara appena conclusa contro la Bolivia della sua Argentina (inizio alle 16:00 locali, 22:00 ore italiane) resterà nella mente del “Tucu” per molto tempo: la gara, valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali, è partita in salita per la squadra allenata dall’ex biancoceleste Lionel Scaloni, visto che i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo 24 minuti, grazie al gol di Marcelo Moreno. Allo scadere del primo tempo però l’Argentina trova il gol del pari grazie all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Nella ripresa Scaloni cambia alcuni elementi della squadra, tra cui Lucas Ocampos, esterno d’attacco in forza al Siviglia, uscito dal campo per far posto a Joaquin Correa. Per il biancoceleste non è l’unica soddisfazione quella di essere entrato in campo: dopo 20 minuti, al 79′, su assist ancora dell’attaccante nerazzurro, protagonista del gol del pareggio, trova il gol decisivo della rimonta che fissa il punteggio finale sul 2-1 per l’Argentina. Una gran bella soddisfazione per il “Tucu” che regala così i tre punti alla sua Nazionale che si trova a punteggio pieno dopo due giornate.

