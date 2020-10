PAIDEIA | Dopo l’infortunio in Nazionale, Manuel Lazzari in clinica per fare i controlli | FOTO

Tornato nella giornata di ieri a Roma, Manuel Lazzari ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana a causa di un problema fisico. In queste ore l’esterno biancoceleste si trova in Clinica Paideia per effettuare dei controlli per capire l’entità del problema. In casa Lazio si spera che non sia nulla di grave, visti anche i problemi che ci sono per quanto riguarda il reparto difensivo. Il suo impiego nella trasferta di sabato contro la Sampdoria, in attesa di capire la gravità dell’infortunio, resta comunque in dubbio. Ad annunciare dei controlli per l’esterno azzurro classe ’93, è stata proprio la Lazio attraverso un’immagine pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: